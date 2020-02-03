سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"رشوة الأربعة الكبار فى الأوقاف"

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:00 ص
خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"رشوة الأربعة الكبار فى الأوقاف" تهمة الرشوة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار على الهواري، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، المعروفة بقضية "الأربعة الكبار فى وزارة الأوقاف"، وكانت المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم للاستعلام عن المستندات من نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: "م .غ"، و"آ.أ"، و"ج. ح"، و"ز.ع".

وكان النائب العام أحال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وشخص آخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 3 مليون و366 ألف و400 جنيه.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر "ث" المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة 175 للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

واعترف المتهمون في التحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

 

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

محاكمة المتهمين

تهمة الرشوة

الاربعة الكبار

استكمال المحاكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة مسئول بشركة كبرى و3 آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة

السبت، 01 فبراير 2020 02:53 م

"خطة البرلمان" تفتح ملف المحاسبين والمراجعين بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة.. اللجنة تطالب بقانون جديد لتنظيم المهنة.. وعيسى: هناك قصص يصعب الحديث عنها.. ومعيط: هذا الوضع لا يمكن أن يستمر

الإثنين، 13 يناير 2020 06:00 م

إحالة مدير الشئون القانونية بالسكة الحديد للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة

السبت، 11 يناير 2020 12:14 م

تفاصيل 15 ساعة من التحقيقات مع رئيس الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة.. النيابة تواجههم بمحضر الضبط والأحراز.. والتحريات: اشتركوا فى التغاضى عن 18 مليونا ضرائب مستحقة على مؤسسات خاصة.. وقرار بحبس المتهمين 4 أيام

الأحد، 05 يناير 2020 07:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة