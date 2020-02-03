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خبراء: 160 مليار دولار خسائر تكبدها الاقتصاد العالمى نتيجة فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:00 م
خبراء: 160 مليار دولار خسائر تكبدها الاقتصاد العالمى نتيجة فيروس كورونا ذعر فى الصين بسبب كورونا
كتب سمير حسنى

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توقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمى خسائر تفوق 160 مليار دولار بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهى تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس "سارس" الذى اجتاح الصين سنة 2003، ووفق "بلومبرج" قدرت خسائر الفيروس، وقتئذ، بنحو 40 مليار دولار وأدى المرض إلى خفض مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي العالمي بقرابة 170 %.

فى غضون ذلك تسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول اليوم الاثنين بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد في حين ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 361. وتراجعت الأسواق عند الفتح في أول جلسة لها منذ 23 يناير عندما أدى ظهور الفيروس إلى وفاة 17 شخصا في مدينة ووهان، بؤرة التفشي، في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق. وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

 
 

وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ عالمية لكنها قللت من أهمية فرض قيود على التجارة والسفر.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن مستشفى تم بناؤه في ثمانية أيام فقط لعلاج المصابين بالفيروس في ووهان سيبدأ في استقبال المرضى اليوم الاثنين. ويضم المستشفى ألف سرير.

وتقوم الصين ببناء مستشفى ثان في ووهان يضم 1600 سرير. ومن المقرر أن يكتمل بناء المستشفى في الخامس من فبراير.

وفرضت الدول حظر سفر إلى الصين في محاولة لاحتواء لفيروس كما تسعى أيضا لإخراج مواطنيها العالقين من ووهان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة التي نقلت بعض رعاياها الأسبوع الماضي تخطط "لمزيد من الرحلات الجوية".

وستبدأ روسيا في إجلاء مواطنيها من ووهان اليوم الاثنين وعلقت أيضا رحلات قطارات الركاب المباشرة مع الصين.

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

الاقتصاد العالمي

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