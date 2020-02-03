حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والطبيبات بجامعة عين شمس ومستشفياتها

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارا رقم "150"، يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى .

كما جاء فى القرار فى مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات .

كما جاءت المادة الثالثة فى القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمسألة القانونية، فيما جاء فى مادته الرابعة على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره .

وقال مصدر بجامعة عين شمس لـ"اليوم السابع"، إن الكليات تلقت اليوم خطابات من الجامعات بهذا القرار، وكذلك وصل القرار بمستشفيات جامعة عين شمس والوحدات التابعة لها.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور المصرى المعمول به فى 18 أبريل 2014 ، وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 40870 لسنة 62 ، وعلى ما ورد من عمداء الكليات بخصوص تلقيهم العديد من شكاوى الطلاب، والمذكرة الواردة من مدير مستشفيات جامعة عين شمس.

وكان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، أكد إلتزام الجامعة الكامل بحكم المحكمة الإدارية العليا، النهائى، حول منع التدريس بالنقاب داخل كليات الجامعة، مشددا على أن الجامعة ملتزمة بكل ما يصدر من أحكام قضائية، موضحًا أن الحكم القضائي لو كان صدر لصالح المنتقبات كان سيتم تنفيذه أيضًا، وذلك احترامًا لسيادة القانون والدولة المصرية.