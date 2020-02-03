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حريق يلتهم محتويات مزرعة أرانب فى المحلة

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:40 ص
حريق يلتهم محتويات مزرعة أرانب فى المحلة مطافئ - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شهدت قرية ميت السراج التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اندلاع حريق هائل فى مزرعة أرانب، وأتت النيران على محتوياتها ونفوق أعدد كبيرة من الأرانب، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت بمساعدة الأهالى من إخماد النيران.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مزرعة أرانب بقرية ميت السراج، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وأتت النيران على محتويات المزرعة ونفوق الأرانب الموجودة بها، وقام الأهالى بمساعدة رجال الشرطة فى إخماد النيران المشتعلة فى المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قد قدمت  الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق، ومنها:

أولاً: بالنسبة لأسطوانات الغاز

-يجب وضع الأسطوانة فى مكان جيد للتهوية، وفى وضع قائم وعدم ميلها على أى الجوانب وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال ومواقد التسخين وعلى قاعدة مناسبة ومرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة.

- يراعى استبدال الأسطوانة الفارغة بمعرفة فنى متخصص، مع اختبارها بعد التركيب بقطعة مبللة بالماء والصابون وليس بإشعال عود ثقاب.

- لا يجوز استخدام الأسطوانة بدون أى منظم، كما لا يجب الاحتفاظ بأى أسطوانة احتياطية وإن وجدت تكون فى وضع قائم وبمكان جيد التهوية.

- يحب تغيير خرطوم الأسطوانة بصفة دورية، أو فى حالة ظهور تشققات أو ثقوب أو تشبع بالزيوت.

 

ثانيا: بالنسبة لتوصيلات الغاز الطبيعى

-يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

-يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

-على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.


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