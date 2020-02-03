سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 5 متهمين 15 يوماً والبحث عن 3 آخرين لتنقيبهم عن الآثار بجوار معبد إسنا

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:30 ص
حبس 5 متهمين 15 يوماً والبحث عن 3 آخرين لتنقيبهم عن الآثار بجوار معبد إسنا حبس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بحبس 5 متهمين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل يبعد 50 متر عن معبد خنوم بإسنا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين شاركوا فى عمليات الحفر داخل المنزل بالمخالفة للقانون، حيث انتحل عدد من المتهمين الثمانية صفة رجال شرطة ورجال نيابة عامة لتسهيل تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من المعبد بحثاً عن الثراء السريع، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل الذى عُثر بداخله على حفرة عميقة وأدوات حفر، وتم اقتياد المتهمين لديوان مركز شرطة إسنا وتحرر لهم المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بورود معلومات لرجال مباحث مركز شرطة إسنا يفيد بوجود شقة مستأجرة بشارع البحر فى عمارة المقاولون العرب لمجموعة يدعون أنهم رجال شرطة ومستشارين ورجال نيابة، يترددون على منزل فى شارع الشيخ الأقصرى بوسط المدينة، وتبين أن المنزل مملوك لـ"عبد الله.ع.ع" 51 سنة عامل، للتنقيب عن الآثار.

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات بمشاركة رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، انتقل للمنزل كل من العقيد محمد الطيب رئيس فرع مباحث الجنوب، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث إسنا، والنقيب إسلام السنوسى من مباحث السياحة والآثار، وضباط بمباحث المركز ورجال بشرطة السياحة والآثار، وتمكنت القوات من ضبط صاحب المنزل وبرفقته كل من "طارق.ع.ع" 35 سنة صاحب محل لحوم وأسماك بالمنوفية و"نور الدين.م.ع" 30 سنة ليسانس لغات مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، وهم ينتحلون صفة رجال شرطة ونيابة عامة، ومعهم كل من "مصطفى.س.م" 45 سنة مقيم بإسنا وصاحب شركة استيراد وتصدير وصيدلية أعشاب، و"محمد.م.ح" 32 سنة مقيم بمدينة دشنا بمحافظة قنا ويعمل خطاط ورسام، وهم متلبسون بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم عبارة عن طبنجة 9 مم معدلة محلى الصنع، وطبنجة 9 مم أجنبية الصنع، و فر من المنزل قبل وصول القوات كل من "أبو العوف.ا"إ" و"رمضان.أ.ع" و"متولى.ع.م"، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 851 لسنة 2020 بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمين.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

اخبار مصر اليوم

تنقيب عن الاثار

اخبار الحوادث

التنقيب عن الاثار

معبد اسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة