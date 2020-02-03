حبس 5 متهمين 15 يوماً والبحث عن 3 آخرين لتنقيبهم عن الآثار بجوار معبد إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أمرت النيابة العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بحبس 5 متهمين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل يبعد 50 متر عن معبد خنوم بإسنا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين شاركوا فى عمليات الحفر داخل المنزل بالمخالفة للقانون، حيث انتحل عدد من المتهمين الثمانية صفة رجال شرطة ورجال نيابة عامة لتسهيل تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من المعبد بحثاً عن الثراء السريع، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل الذى عُثر بداخله على حفرة عميقة وأدوات حفر، وتم اقتياد المتهمين لديوان مركز شرطة إسنا وتحرر لهم المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بورود معلومات لرجال مباحث مركز شرطة إسنا يفيد بوجود شقة مستأجرة بشارع البحر فى عمارة المقاولون العرب لمجموعة يدعون أنهم رجال شرطة ومستشارين ورجال نيابة، يترددون على منزل فى شارع الشيخ الأقصرى بوسط المدينة، وتبين أن المنزل مملوك لـ"عبد الله.ع.ع" 51 سنة عامل، للتنقيب عن الآثار.

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات بمشاركة رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، انتقل للمنزل كل من العقيد محمد الطيب رئيس فرع مباحث الجنوب، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث إسنا، والنقيب إسلام السنوسى من مباحث السياحة والآثار، وضباط بمباحث المركز ورجال بشرطة السياحة والآثار، وتمكنت القوات من ضبط صاحب المنزل وبرفقته كل من "طارق.ع.ع" 35 سنة صاحب محل لحوم وأسماك بالمنوفية و"نور الدين.م.ع" 30 سنة ليسانس لغات مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، وهم ينتحلون صفة رجال شرطة ونيابة عامة، ومعهم كل من "مصطفى.س.م" 45 سنة مقيم بإسنا وصاحب شركة استيراد وتصدير وصيدلية أعشاب، و"محمد.م.ح" 32 سنة مقيم بمدينة دشنا بمحافظة قنا ويعمل خطاط ورسام، وهم متلبسون بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم عبارة عن طبنجة 9 مم معدلة محلى الصنع، وطبنجة 9 مم أجنبية الصنع، و فر من المنزل قبل وصول القوات كل من "أبو العوف.ا"إ" و"رمضان.أ.ع" و"متولى.ع.م"، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 851 لسنة 2020 بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمين.