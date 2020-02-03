حبس عامل بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى الشرابية 4 أيام

أمرت نيابة نيابة الشرابية ، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية ، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم .

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب"توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بمساومة مالك سيارة مبلغ بسرقتها على مبلغ مالى مقابل إعادتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بتواجد أحد الأشخاص بإحدى المقاهى بدائرة القسم، وقيامه بالإتصال هاتفياً بمالك سيارة مستولى عليها ومساومته على إعادتها له مقابل مبلغ مالى (20 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم، اثناء تواجده بالمقهى وبحوزته السيارة، بالكشف الفنى عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها،

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسابقة شرائه السيارة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" مقابل مبلغ (30 ألف جنيه)، حيث قام بدفع مبلغ (20 ألف جنيه) على أن يتم دفع باقى المبلغ أثناء تسجيل السيارة ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخرى، وعقب ذلك إكتشف أن السيارة من متحصلات واقعة سرقة، فتمكن من التوصل إلى مالك السيارة ومساومته على رد السيارة إليه مقابل دفع المبلغ المالى الذى قام بدفعه لشراء السيارة.