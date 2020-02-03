جونسون: حان وقت اتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية

رويترز

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الوقت حان لاتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية وذلك بعد أن هاجم متشدد أشخاصا بعد أيام من إخلاء سبيله.

وقال جونسون فى كلمة في لندن، "نحن نتقدم بمشروع قانون لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي لكن الصعوبة تكمن في... كيف يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي على الأشخاص الذين يتمتعون به في الوقت الحاضر".

وأضاف "نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ إجراء لضمان أن الأشخاص في الوضع القائم لا ينالون الإفراج المبكر التلقائي بغض النظر عن مشروع القانون الذي نتقدم به".

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، قالت "هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل" وأضافت أن تشريعا سيسن لإنهاء الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.

وتابعت "من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان".

وناقش الساسة البريطانيون مرارا تشديد القواعد المتعلقة بالإرهاب وتزايدت الدعاوات لذلك بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب ثلاثة بجروح قبل أن تقتله الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر.

وبدأ أمس الأحد بدأ في طعن المارة في شارع ستريثام هاي رود وكان يثبت ما يبدو أنه قنبلة حول جسمه. وطعن شخصين منهما رجل في الأربعينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة وأصيب شخص ثالث بجروح طفيفة نتجت عن تحطم زجاج عندما فتحت الشرطة النار.