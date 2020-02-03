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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:27 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة رجال الجمارك و المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة وساعات اليد بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة النيل رقم 114 القادمة من ينبع إشتبه جورج ألفونس مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري يعمل مشرف سياحة دينية قادم من السعودية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مجدي عزت مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .
 
وبالعرض على إبراهيم دسوقي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من إسلام عبد الباقي مأمور الحركة تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة فتبين وجود 15 تليفون iphone 11 و6  تليفون سامسونح نوت 10 و 140 ساعه يد مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتبلغ قيمة المضبوطات 600 ألف جنيه .
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 7 لسنة 2020  .  
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
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مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

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