جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهرب كمية من المنشطات الجنسية قادمة من إسطنبول

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار الأقصر الدولى برئاسة ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر، من ضبط محاولات تهريب جمركى لكمية من الأدوية البشرية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته اللاحقة والقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والركاب القادمين على طائرة الخطوط الجوية القادمة من اسطنبول رحلة رقم 682، بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد متولى محمود مدير إدارة الوردية الثانية بتفتيش الركاب، وتم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية للركاب "ع.م.ع" وبحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو شيكولاته منشط جنسى "هركلزبلاس"، والراكب "ث.ع.أ" بحوزته 36 علبة بداخل كل علبة 12 باكو شيكولاته منشط جنسى "هركلزبلاس"، وذلك بمذكرتين اشتباه من محمود صلاح الليسى وحبيب نبيل حبيب، وتحت إشراف الحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة، وتم الضبط والجرد بلجنة جمركية من إدارة تفتيش الركاب مكونة من حلمى وصفى يواقيم والحسين حسن موسى وفاطمة الزهراء حسن عبد الدايم ورفاعى محمد شاكر وسيد أحمد الجندى رئيس قسم الأمن تحت إشراف سعيد رمضان أحمد مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر، وقام أحمد الطيب عبد الرحيم بعمل المحاضر الجمركية للركاب، وذلك تحت إشراف رومانى فؤاد بشارة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر.

وقرر ياسين أحمد مصطفى الوردانى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للراكبين، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.