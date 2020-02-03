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جامعة المنصورة: تنظم حملات للتوعية بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:07 م
جامعة المنصورة: تنظم حملات للتوعية بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا مع الدكتور نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، وعدد من المختصين بالجامعة لبحث الإجراءات التى ستتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وكيفية تعامل المريض معه، وذلك بناءً على تكليف من الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور محمود المليجى فى بداية الاجتماع على ضرورة عمل حملات توعوية فى كافة كليات الجامعة مع تصميم بروشورات وبوسترات خاصة بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه فى حالة الإصابة وتوزيعها بالجامعة مع نشرها على الموقع الإلكترونى للجامعة وكافة مواقع الكليات.

 

كما أشارت الدكتورة نسرين عمر إلى أهمية تنظيم برامج وندوات توعوية بكليات الجامعة مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأهمية تنظيم البرنامج التوعوى مع بداية الفصل الدراسى الثانى مع إشراك فريق طلاب المحروسة والفرق الطلابية بالجامعة في عملية التوعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على عقد اجتماع آخر بشكل عاجل مع كلا من الدكتور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك لمناقشة خطة مستشفيات الجامعة فى التعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المناسبة لعزل المرضى للحد من انتشار الفيروس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.

 

 


الدقهلية

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جامعة المنصورة

فيروس كرونا

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