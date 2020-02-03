سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير "أجنبى" حاول تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:00 ص
تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير "أجنبى" حاول تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة، سرعة إنهاء تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط راكب أجنبى، ضبط بحوزته مواد مخدرة، قبل تهريبها عبر مطار القاهرة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكانت نيابة النزهة، امرت بحبس راكب، 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 1040 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة الدولي إلى خارج البلاد، كما امرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة >
 
وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة شركة طيران النيل، المتجهة إلى مدينة القصيم، تم الاشتباه فى احد الركاب ، وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر داخلها على 1040 قرص مخدر مختلف الأنواع .
 
تم التحفظ علي المضبوطات والراكب ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .
 
كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب أجنبى الجنسية، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة الدولي.
 
وكانت النيابة العامة، أمرت بسرعة إنهاء تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط مواد مخدرة بحوزة راكب أجنبى الجنسية، خلال محاولته تهريبها عبر مطار القاهرة، كما أمرت بسرعة ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
وفى سياق آخر أفاد مصدر فى مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 772 القادمة من سويسرا اشتبه ميلاد رسمي رئيس قسم تفتيش الركاب، وياسر عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي فى راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة متوسطة وشنطة سمسونايت.
 
وبسؤاله عما اذا كان معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو ممنوعة أجاب بالنفى، وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة أحمد عثمان مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .
 
وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد بدر مأمور الجمرك، وحسن عبد اللطيف مدير الحركة فتبين وجود 88 شريط ترمادول و 94 جرام من مخدر الحشيش و3 جرام من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 10 سجائر محشوة بمخدر الحشيش، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

اخبار مصرية

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

حبس راكب

اجنبى الجنسية

تهريب المخدرات

مطار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس راكب أجنبى بتهمة جلب المخدرات عبر مطار القاهرة الدولي 15 يوما

السبت، 01 فبراير 2020 06:42 م

حبس راكب أجنبى بتهمة محاولة جلب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

الإثنين، 27 يناير 2020 12:15 م

المعمل الكميائى يحدد مصير راكبة أجنبية بعد ضبطها تهرب مخدرات عبر مطار القاهرة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 04:20 ص

حبس راكبة أجنبية ضبطت خلال محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 06:31 م

"كلام ستات".. شريهان أبو الحسن تروى قصة مسافر قاد طائرة ركاب لتجنب إلغاء الرحلة.. وهيدى كرم تستعرض الحالات النادرة لأصحاب الذاكرة القوية.. وفنان يرسم بفمه وقدميه متحديا الإعاقة

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 08:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة