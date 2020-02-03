تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير "أجنبى" حاول تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة، سرعة إنهاء تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط راكب أجنبى، ضبط بحوزته مواد مخدرة، قبل تهريبها عبر مطار القاهرة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكانت نيابة النزهة، امرت بحبس راكب، 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 1040 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة الدولي إلى خارج البلاد، كما امرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة >

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة شركة طيران النيل، المتجهة إلى مدينة القصيم، تم الاشتباه فى احد الركاب ، وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر داخلها على 1040 قرص مخدر مختلف الأنواع .

تم التحفظ علي المضبوطات والراكب ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب أجنبى الجنسية، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة الدولي.

وكانت النيابة العامة، أمرت بسرعة إنهاء تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط مواد مخدرة بحوزة راكب أجنبى الجنسية، خلال محاولته تهريبها عبر مطار القاهرة، كما أمرت بسرعة ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وفى سياق آخر أفاد مصدر فى مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 772 القادمة من سويسرا اشتبه ميلاد رسمي رئيس قسم تفتيش الركاب، وياسر عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي فى راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة متوسطة وشنطة سمسونايت.

وبسؤاله عما اذا كان معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو ممنوعة أجاب بالنفى، وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة أحمد عثمان مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد بدر مأمور الجمرك، وحسن عبد اللطيف مدير الحركة فتبين وجود 88 شريط ترمادول و 94 جرام من مخدر الحشيش و3 جرام من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 10 سجائر محشوة بمخدر الحشيش، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.