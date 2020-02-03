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تطوير العشوائيات: الانتهاء من خطة التطوير للمناطق غير الآمنة العام الجارى

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:47 م
تطوير العشوائيات: الانتهاء من خطة التطوير للمناطق غير الآمنة العام الجارى برنامج صالة التحرير
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الجارى، وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، "المناطق غير الآمنة تشمل 357 منطقة على مستوى الجمهورية بإجمالى 240 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 298 منطقة بتكلفة 24.6 مليار جنيه".
 
 
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة فى الإسكندرية منتصف العام الجارى.
 
وأكد أنه من المقرر إنهاء جزء كبير من خطة تطوير القاهرة التاريخية خلال العام المقبل.
 
على جانب أخر، كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفقد أعمال تطوير ميدان التحرير التى تتم، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، ويتضمن تطوير ميدان التحرير زراعة 126 نخلة بمحيط التحرير، كما تم زراعة أشجار الزيتون وذلك تزامنا مع اقتراب موعد نقل الموميات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط، وترميم الأجزاء التالفة من الأرصفة والمشايات الخراسانية بالميدان.
 
 
ويقسم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.
 
وسيتم إنشاء مسلة طولها 19 مترا ووزنها 145 طنا بالقاعدة وبها شلال مياه، ومن المقرر أن تنتهى خلال شهر فبراير الجارى .
 
 

برنامج صالة التحرير

تطوير العشوائيات

المناطق غير الآمنة

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