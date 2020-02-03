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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية لليوم الثانى بضغوط مبيعات عربية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:56 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية لليوم الثانى بضغوط مبيعات عربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.084 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 89.8 مليون ورقة مالية بقيمة 470.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.27%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 23.5 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 15961 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5172 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 555 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
 

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