تراجع بورصة قطر بنسبة 1.07% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسرة 110.52 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.52 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 103.1 مليون سهم بقيمة 302.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 7728 صفقة، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 40 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، فقطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، عن دعوة الجمعية العامة العادية، والتى ستنعقد فى تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، فى مقر الشركة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثانى مساء يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل فى نفس المكان والزمان.

فيما أعلن بنك الدوحة، بأنه قد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة البنك بحيث ينعقد بتاريخ 17 فبراير، الموافق يوم الاثنين، بدلاً من الأحد الموافق 2 فبراير، بهدف مناقشة وإقرار مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2019، إضافة إلى مناقشة توزيع صافى الربح.

وأفصح بنك قطر الأول، عن إتمام صفقة استحواذ بقيمة 117 مليون دولار على عقار 90 North بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، ويتكون العقار من أربعة مبانى تبلغ مساحتها 262 ألف قدم مربع وهى مؤجرة بالكامل من قبل شركتى T-Mobile و Mindtree العالميتين.

ويتكون عقار 90 North من 4 مبانى من الفئة "A" ويمتد على مساحة 20 فدان تقريباً، ويشغل العقار موقعاً استراتيجياً متميزاً بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وتعد صفقة الاستحواذ هذه هى الصفقة السادسة التى يقوم بها البنك مؤخراً والرابعة فى السوق العقارية الأمريكية بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمار عالمية من خلال منصة إدارة الاستثمار التى طورها البنك، كما تأتى هذه الصفقة كدليل على تركيز البنك بصورة رئيسية على تنفيذ استراتيجيته المتمثلة فى تقديم حلول مالية مبتكرة مع عوائد مجزية لعملاء البنك من الأفراد ذوى الملاءة المالية العالية والمستثمرين من المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة.