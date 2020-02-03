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تجديد حبس 7 متهمين لتسببهم بوفاة عامل زراعى فى مشاجرة بالشرقية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:53 م
تجديد حبس 7 متهمين لتسببهم بوفاة عامل زراعى فى مشاجرة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 7 أشخاص من طرفى المشاجرة التى نشبت أمس، بقرية خالد ابن الوليد مركز منشاة أبو عمر، وأسفرت عن وفاة عامل زراعى تدخل للدفاع عن نجلة عمه ضد أقارب زوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى بأشرتها نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منشأة أبو عمر، يفيد وصول" إبراهيم ح م" 35 سنة عامل زراعى، مقيم قرية خالد إبن الوليد للمستشفى العام جثة هامدة، واتهم أفرد أسرته 3 أشخاص من عائلة زوج بنت عمه بالتسبب فى وفاته.

 

وتبين من التحريات التى باشرها ضباط مباحث منشاة أبوعمر، نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين ربة منزل زوجها، وتدخل أقارب الطرفين فى المشاجرة التى تطورت بينهم، فوقع المجنى عليه مغشيا عليه، والذى تربط صلة قرابة بالزوجة" نجل عمها" وتدخل لها وسقط مغشيا عليه، وتم انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة وخاصة لعدم وجود إصابات ظاهرية فى الجثة.

 

يذكر أن قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بدفع 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمخزن قش بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، بالفحص تبين أن الحريق محتويات قش الأرز الموجود بالمخزن دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وأخطرت النيابة العامة بمركز الزقازيق لمباشرة التحقيق، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الحريق وتحديد نسبة التليفات.


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