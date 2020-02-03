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تجدد الحرائق بقرية بكفر الشيخ والأهالى: بسبب السحر والشعوذة

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:08 م
تجدد الحرائق بقرية بكفر الشيخ والأهالى: بسبب السحر والشعوذة تجدد الحرائق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تجددت الحرائق مرة أخرى بقرية 45 العرب بالشراقوه، التابعة للوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، بمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لمدة يومين، وقال السيد جمعة، أحد أهالى القرية، إن النيران اشتعلت بشكل أكبر عن الأيام السابقة فالتهمت منزلين بالقرية، على خلاف ما كان يحدث خلال الأيام الماضية، ففى الأسابيع الماضية كانت تشتعل النيران بالمنازل يوم الأربعاء، لمدة 3 أسابيع، وفى الأسبوع الرابع اشتعلت أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بمعدل 3 منازل يوميًا، وانقطعت لمدة يومين عات مرة أخرى ولكن بشكل أكبر.

وأضاف جمعة، أن النيران تشتعل بشكل مفاجئ ولا يوجد سبب محدد لاشتعالها، فمعظم المنازل يبدأ الحريق فيها من غرف النوم، باستثناء منزلين فقط اشتعلا بالكامل، لدرجة أن سيارة الإطفاء أصبحت لا تغادر القرية، وفى كل مرة تقوم الأدلة الجنائية التابعة للبحث الجنائى لتحديد سبب الحريق، ليتم التأكيد لأهالي القرية أنه لا توجد شبهة جنائية فى اشتعال النيران.

وأكد جمعه، أن أهالى القرية أصبحوا فى حالة طوارئ بسبب ما يحدث ولا يوجد تفسير لاشتعال تلك النيران، مشيرًا إلى تواجد جميع الجهات المعنية داخل القرية من رئيس مركز ومدينة الحامول، ومأمور مركز شرطة الحامول، والبحث الجنائى والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعنية، والجميع لا يعرف سببا معلوما لهذه الحرائق، مطالباً بتطهير القرية من السحر والشعوذة، وأنهم يثقون بأن الأزهر هو من يقدرعلى السيطرة على الأمر برمته.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف علماء مديرية الأوقاف، بالذهاب للقرية ولقاء الأهالى وقراءة القرآن، وارتفعت مكبرات الصوت بمساجد القرية بالقرآن الكريم طوال الوقت، ووجدت كل الأجهزة المعنية بالقرية، بالإضافة لعدد من رجال الأوقاف، وأرسلت مشيخة الأزهر 15 شيخا للقرية لمعرفة الوضع وسبب اشتعال النيران.

 


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