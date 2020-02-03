تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"قطر" تخسر 5.7 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالى بضغوط هبوط قطاعاته الرئيسية، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالى لانخفاض 5 قطاعات، كما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر لتهبط عند أدنى مستوى فى 7 أسابيع، وخسر رأس المال السوقى 5.7 مليار ريال، فيما ارتفعت بورصة دبى بنسبة 0.18%، وصعدت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالى.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.55% خاسراً 44.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8112.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.94% رابحاً 212.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7437.14 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.55% خاسراً 44.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8112.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.94% رابحاً 212.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7437.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 151.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.11%.

وجاء سهم "عسير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.13%، ثم الجوف 4.87%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 4.23%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.21%، ثم عطاء بنسبة 4.05%، ثم المصافى بنسبة 3.94%.



بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسراً 18.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 25.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 166.4 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 7263 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.09%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 13.04%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 8.17%، فيما تصدر سهم " شركة الشعبية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.40% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.67%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5.45%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسرة 110.52 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.52 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسرة 110.52 نقطة، لتغلق عند مستوى 10251.52 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 103.1 مليون سهم بقيمة 302.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 7728 صفقة، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 40 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، فقطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%.

بورصة دبى عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 4.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.31 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع التأمين، وذلك بعدما تراجع أمس. عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 4.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.31 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع التأمين، وذلك بعدما تراجع أمس.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 147.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2174 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فقطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.77%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11.30%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 6.8 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.50 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحاً 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.50 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.7 مليون سهم بقيمة 689.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.65% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.58% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.5%.