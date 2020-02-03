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بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الظهر بالغردقة

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:40 م
بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الظهر بالغردقة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب، شخص بمدينة الغردقة، مساء اليوم، بطعنه بالظهر، سددتها له زوجته لوجود خلافات زوجية بينهم، نقل على أثرها لمستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تلقى العميد محمد دردير مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم أسامه مهران، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد إصابة المدعو "م.ع" مقيم الغردقة، بطعنه سطحية بالظهر سددتها له زوجته لخلافات زوجية بينهم. 

وقامت قوة من مباحث قسم شرطة أول الغردقة من القبض على الزوجة بمحل إقامتها بشارع شيرى بمدينة الغردقة، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة. 

وأكدت التحريات الأولية حول الواقعة أن إصابة المذكور حدثت أثناء مشاجرة بينه وبين الزوجة المدعوة "س.ف"، كما تبين أن الزوجين متزوجين بعقد زواج عرفي، فيما أكد مصدر طبى أن حالة المصاب مستقرة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة فور وصوله لمستشفى الغردقة العام.

وكان أصيب مساء السبت الماضى، 17 شخصا، أثر إنجراف أتوبيس رحلات كان يقلهم أثناء عودتهم من الغردقة فى طريقهم للقاهرة، بطريق غارب الغردقة، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، يفيد إنجراف اتوبيس رحلات علي الطريق، بطريق الغردقة - غارب، علي الفور تم اخطار غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات اسعاف لمكان الواقعة. 

وتبين أن الإنجراف أدى إلى إصابة 17 شخص بإصابات متوسطة وخفيفة، كما أن الاتوبيس كان يقل موظفين تابعين لأحد البنوك، خلال عودتهم من الغردقة.

وصرح مصدر طبى بمستشفي رأس غارب أن الحالات عبارة عن إصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وان اثني عشر حالة استقرت حالتهم وجارى خروجهم بينما مازالت ستة حالات تحت الملاحظة وإصابتهم تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح متفرقه وكسور بسيطة وجارى عمل اللازم

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع الحادث وتبين انجراف الاتوبيس إلى منطقة ترابية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم عمل محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.


البحر الاحمر

الغردقة

زوجه تطعن زوجها

اخبار مصر

خلافات زوجية

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