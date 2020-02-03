سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمان كوسوفو يوافق على حكومة جديدة تتعهد بمفاوضات حازمة مع صربيا

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:01 م
برلمان كوسوفو يوافق على حكومة جديدة تتعهد بمفاوضات حازمة مع صربيا برلمان كوسوفو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق برلمان كوسوفو ، اليوم الاثنين ، على حكومة جديدة بعد أسابيع من محادثات تشكيل ائتلاف. ووعد رئيس الوزراء ألبين كورتي ، باتخاذ موقف حازم في المفاوضات مع صربيا التي تنافس بلاده في منطقة البلقان.وقال كورتي (44 عاما) أيضا أمام البرلمان المؤلف من 120 مقعدا قبل الاقتراع الذي نال موافقة 66 عضوا ، إنه سيكافح الفساد والمحاباة اللذين تقول شركات أجنبية إنهما العقبتان الرئيسيتان أمام الاستثمار في كوسوفو.

 

وبعد أسابيع من المحادثات التي أعقبت انتخابات مبكرة أجريت في أكتوبر ، اتفق حزب تقرير المصير اليساري الذي يتزعمه كورتي مع حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية، وهو حزب يمين وسط، أمس الأحد ، على تشكيل حكومة ائتلافية.

 

وكانت قد اندلعت الحرب في كوسوفو بين متمردين منحدرين من أصل ألباني وقوات الأمن الصربية ، وفقدت صربيا السيطرة على كوسوفو بعد غارات شنها حلف شمال الأطلسي في عام 1999 لطرد القوات الصربية منهيا عملية كانت تقوم بها صربيا لمكافحة التمرد سقط فيها أكثر من 13 ألف قتيل معظمهم من ألبان كوسوفو.

 

وكانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008 لكن بلجراد لا تعترف باستقلالها ولم تقم علاقات طبيعية بين البلدين.

 

وتوقفت محادثات يرعاها الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا في نوفمبر عام 2018 عندما طبقت كوسوفو تعريفة جمركية بنسبة 100% على السلع المنتجة في صربيا.

 

وقال كورتي خلال الحملة الانتخابية إنه سينهي العمل بجميع التعريفات الجمركية لكنه سيطبق إجراءات أخرى.

 

 


كوسوفو

صربيا

البانيا

برلمان كوسوفو

منطقة البلقان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

دلالات اعترافات حلفاء الإخوان بأخطاء الجماعة.. التنظيم يعانى من الهزيمة واليأس

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة