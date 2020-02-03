انقطاع المياه عن شبين الكوم بالمنوفية اليوم الاثنين لغسيل الشبكات

المنوفية- محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم الاثنين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل.

ونوه البيان إلى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع اعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 %، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير البنية التحتية، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه.

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 ملايين و226 ألف جنيه.