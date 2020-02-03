سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: لا صحة لما يروجه إعلام الحوثى عن محادثات مع قيادات المحافظات المحررة

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:00 ص
اليمن: لا صحة لما يروجه إعلام الحوثى عن محادثات مع قيادات المحافظات المحررة معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، صحة ما تداولته وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية عن محادثات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادات المحافظات المحررة والمليشيات.

وقال الإرياني- فى مجموعة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- إن ما تروجه المليشيات الحوثية يهدف إلى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، الأحد.

وأكد أن الوفد الحكومى المفاوض هو المكلف بملف الحوار مع المليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسى للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وحث الإريانى وسائل الإعلام على التحلى بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الوقوع ضحية الشائعات التى تروجها المليشيات الحوثية.

 


اليمن

الحوثيين

أخبار اليمن

العنف فى اليمن

ميليشيا الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجتمع الدولى يفضح ممارسات طهران فى اليمن.. تقرير أممى يكشف حصول الحوثيين على أسلحة جديدة بينها طائرات بلا طيار مشابهة للأسلحة المصنوعة فى إيران.. والحكومة اليمنية تطالب العالم بالضغط على إيران لوقف تدخلاتها

الأحد، 02 فبراير 2020 10:00 م

اليمن تبحث إمكانية إجلاء طلابها فى "ووهان" بالصين مع السلطات الصينية

الأحد، 02 فبراير 2020 08:05 م

انتهاكات ميليشيات الحوثى فى اليمن.. إتلاف 71 طنا من المساعدات الأممية فى "الحديدة".. اعتداءات على الطواقم الإغاثية.. فرض إتاوات على الطلاب.. ومجلس الأمن الدولي يدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار

السبت، 01 فبراير 2020 05:00 ص

اليمن: إيران تؤجج نيران الحرب فى البلاد

الخميس، 30 يناير 2020 10:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة