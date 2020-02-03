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الملاعنة توقف إمام مسجد 3 أشهر وتحيل مدير الإدارة والمفتش والعمال للتحقيق

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:21 م
الملاعنة توقف إمام مسجد 3 أشهر وتحيل مدير الإدارة والمفتش والعمال للتحقيق إمام المسجد
المنوفية-محمد فتحى

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أكد الدكتور أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية أنه تم وقف أيمن أبو المعاطى يوسف عبد الله إمام مسجد الشهداء بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم، عن العمل ومنعه من ممارسة أى عمل دعوى لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات.

 

جاء ذلك بعدما قام إمام مسجد الشهداء بالملاعنة بينه وبين شخص آخر خلافات مالية على منظومة نظافة قرية البتانون.

 

كما قرر وكيل وزارة الأوقاف فى المنوفية، إحالة مدير الإدارة التابعة لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد إلى التحقيق بديوان الوزارة، واستدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى تقصيره فى المتابعة وذلك نظرًا لما بدر منه من مخالفة لا تتسق وطبيعة عمله إمامًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الدينى بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف، تتعامل بكل حسم مع من يخرج عن حدود واجبه الوظيفى أو يستخدم المسجد فى غير ما خصص له، وأنها لن تتوانى عن إنهاء خدمة أى شخص لا يلتزم بحرمة وقدسية المسجد أو يحاول استخدامه فى غير ما شرع له .

 

شهد مسجد سيدى يوسف بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة وذلك عندما قام الشيخ أيمن أبو المعاطى يوسف عبد الله إمام مسجد الشهداء بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالملاعنة والدعاء على خصم له بسبب خلافات مالية على منظومة النظافة بالقرية .

 

وحضر الإمام والخطيب وأسرته بالمسجد وقام بالدعاء والملاعنة على أحد أهالى قرية البتانون بسبب خلافات بينهم، الأمر الذى أثار حالة من الاستياء والغضب بين أهالى القرية والقرى المجاورة.

 

وشهد الفيديو انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعى، وسط حالة من الغضب بين المواطنين، مطالبا وزارة الأوقاف بالتدخل واتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار الواقعة فى بيوت الله.

 

وقال أحد المواطنين تحت عنوان كارثة يا وزير الأوقاف، أن هناك أحد الشيوخ قام بالملاعنة بين شخصين فى سرقة، بأحد مساجد المنوفية، مطالبا الأزهر بضرورة اصدار فتوى فى ذلك، مطالبا بضرورة إيقاف تلك الأشياء التى تشوه الدين.


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