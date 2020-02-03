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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل تاجر بالزاوية الحمراء

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:40 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل تاجر بالزاوية الحمراء محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لشروعه فى قتل صاحب ورشة وسرقة متعلقاته الشخصية، فى منطقة الزاوية الحمراء، وحيازته سلاح نارى .
 
تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء أن عاطل مسجل خطر، شرع فى قتل" المجنى عليه " م . ل لسرقة المتعلقات الخاصة.  
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة و . م عاطل 40 سنة . 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح نارى وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
وفى ذات السياق وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط متهم اخر، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.
 
 
 
 
 

 


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الزاوية الحمراء

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