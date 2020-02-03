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المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:42 م
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة
كتبت آمال رسلان

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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الزيارة التعليمية لطلاب مدرستين بالقاهرة، بهدف ربط الطلاب والمناهج الدراسية النظرية بالزيارات التطبيقية والجولات الميدانية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام للمتحف على دور متحف الحضارة المتميز فى بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر، حيث قام أمناء المتحف باستقبال الطلاب واصطحابهم فى جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة وشرح قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت فى تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر.

وأضاف الدكتور الشربينى أن الطلاب والمشرفين أشادوا بطريقة العرض المتطورة بالمتحف وتصميمه المعمارى وبالاستمتاع بموقعه المتميز على بحيرة عين الصيرة.

ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان. ويستوعب المتحف خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.
 

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (1)
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (1)

 

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (2)
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (2)

 

 

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (3)
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (3)

 

 

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (4)
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (4)

 

 

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (5)
المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل طلاب مدرستين بالقاهرة (5)

 


 


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