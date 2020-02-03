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الكهرباء: لن نتلقى طلبات "العدادات الكودية" إلا بعد موافقة "الوزراء" على القواعد

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:00 ص
الكهرباء: لن نتلقى طلبات "العدادات الكودية" إلا بعد موافقة "الوزراء" على القواعد وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لن تتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على القواعد المنظمة لتركيب العدادات التى ساعدها الشركة القابضة للكهرباء، موضحاً أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية إلا بعد إرسال القواعد والآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم الشهر المقبل.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء حريصة على أن تكون القواعد المنظمة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ميسرة وجاذبة للمواطنين للقضاء على نظام الممارسة نهائيًا، لافتًا إلى أن نظام الممارسة غير عادل سواء للمواطن أو الدولة.

الجدير بالذكر، أنه يستثنى من قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة بعض الحالات، حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.


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