القوات المسلحة تستضيف طلاب معهد معاونى الأمن للتعايش بمعهد ضباط الصف المعلمين

كتب زكى القاضى

استضاف معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة عدد من طلبة معهد معاونى الأمن التابع لوزارة الداخلية لتنفيذ فترة تعايش بين طلاب المعهدين تزامناً مع الاحتفال بأعياد الشرطة وتنفيذاً للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للإرتقاء بمستوى الأفراد ونقل وتبادل الخبرات وأساليب التدريب الحديثة بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وحرصت إدارة معهد ضباط الصف المعلمين على استقبال طلبة معهد معاونى الأمن والترحيب بهم ونقلت لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتأكيد على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الود والإحترام المتبادل بين أفرد القوات المسلحة والشرطة المصرية .

بدأت فترة المعايشة بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن معهد ضباط الصف المعلمين تناول تاريخ نشأة وتطور المعهد وأبرز أساليب التدريب التى ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم، تلاها قيام طلبة معهد معاونى الأمن بجولة تفقدية للتعرف على المنشآت وميادين التدريب بالمعهد .

وتتضمن فترة المعايشة تنفيذ طوابير لياقة بدنية وطوابير سير وتمارين للدفاع عن النفس لرياضة الكاراتيه والكونغ فو، وكذا تنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع .

وتهدف المعايشة إلى تعرف طلبة معهد معاونى الأمن عن قرب على أساليب التدريب القتالى والتأهيل البدنى المتبعة بمعهد ضباط الصف المعلمين بالإضافة إلى التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعه على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة باعتبارهم درع وسيف لحماية الجبهة الداخلية وحدود الوطن حرصاً على أمن وسلامة الدولة المصرية .