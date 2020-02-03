سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تستضيف طلاب معهد معاونى الأمن للتعايش بمعهد ضباط الصف المعلمين

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:59 م
القوات المسلحة تستضيف طلاب معهد معاونى الأمن للتعايش بمعهد ضباط الصف المعلمين الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استضاف معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة عدد من طلبة معهد معاونى الأمن التابع لوزارة الداخلية لتنفيذ فترة تعايش بين طلاب المعهدين تزامناً مع الاحتفال بأعياد الشرطة وتنفيذاً للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للإرتقاء بمستوى الأفراد ونقل وتبادل الخبرات وأساليب التدريب الحديثة بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية .
 
وحرصت إدارة معهد ضباط الصف المعلمين على استقبال طلبة معهد معاونى الأمن والترحيب بهم ونقلت لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتأكيد على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الود والإحترام المتبادل بين أفرد القوات المسلحة والشرطة المصرية .
 
بدأت فترة المعايشة بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن معهد ضباط الصف المعلمين تناول تاريخ نشأة وتطور المعهد وأبرز أساليب التدريب التى ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم، تلاها قيام طلبة معهد معاونى الأمن بجولة تفقدية للتعرف على المنشآت وميادين التدريب بالمعهد .
 
وتتضمن فترة المعايشة تنفيذ طوابير لياقة بدنية وطوابير سير وتمارين للدفاع عن النفس لرياضة الكاراتيه والكونغ فو، وكذا تنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع  .
 
وتهدف المعايشة إلى تعرف طلبة معهد معاونى الأمن عن قرب على أساليب التدريب القتالى والتأهيل البدنى المتبعة بمعهد ضباط الصف المعلمين بالإضافة إلى التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعه على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة باعتبارهم درع وسيف لحماية الجبهة الداخلية وحدود الوطن حرصاً على أمن وسلامة الدولة المصرية .
 
 

القوات المسلحة

طلبة معهد معاوني الامن

التدريب القتالي

التاهيل البدني

ضباط الصف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة