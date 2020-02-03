الصحة ردا على صور ارتداء الوزيرة للكمامة بشكل خاطئ: قبل وصول طائرة العائدين

كتب-أحمد صلاح العزب

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، حول الصورة المتداولة لوزير الصحة على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.

فيما كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وتابع مجاهد، أن الطائرة هبطت فى مطار العلمين اليوم الاثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من الحجر الصحى والطب الوقائى»، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية لمدة 3 ساعات للعائدين من الصين، حيث يتجهون الآن إلى مقر الحجر الصحى.

وأكمل «الطائرة القادمة من الصين كانت تحمل 3 سيدات حوامل من بينهن واحدة وضعت قبل إقلاع الطائرة من الصين».