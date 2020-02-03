وعلى صعيد متصل، ثمن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من "ووهان".

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد جدد منذ أيام عدم تسجيل أية حالة إيجابية للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة.

يُذكر أن طائرة سعودية كانت قد وصلت، أمس الأحد، إلى العاصمة "الرياض" وعلى متنها 10 طلاب تم إجلائهم من "ووهان" الصينية، معقل فيروس (كورونا)، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة (جوانزو) الصينية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية أنها ستقوم بكافة الإجراءات الطبية الاحترازية للطلاب خلال مكوثهم في مقر الحجر الطبي، وستتم ملاحظتهم بشكل دقيق من 15 إلى 20 يوماً تقريباً، وهي المدة التي يحتضنها الفيروس داخل الجسم البشري، حتى التأكد من سلامتهم، وفق موقع "العربية نت".