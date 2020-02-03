سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:41 م
السيسي يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

السيسي
 

ووجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.


السيسى

عبد الفتاح السيسى

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة