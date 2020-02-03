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"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص
"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مع شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، برئاسة عادلة إبراهيم، فى عدد من المجالات السياحية، لافتًا إلى أنه تواصل معها بشأن عدد من المقترحات يجرى دراستها.

وأوضح العنانى، فى صريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تواصل مع مصر للسياحة وطلب منها تنظيم رحلات مسائية للمصريين والضيوف الأجانب والسياح فى عدد من المناطق السياحية بمنطقة مصر القديمة وميدان التحرير وغيرها، واقترح أن تكون تحت مسمى "كايرو باى نايت" أو "القاهرة ليلا"، وتكون عبارة عن رحلات مشى أو بالعجل، فى ميدان التحرير مساءً مع توفير سماعات يستمعون فيها إلى شرح المرشد السياحى عن المعالم المختلفة.

ولفت إلى أن هذا النموذج سيكون قابلاً للتنفيذ فى ميدان التحرير بعد عملية التطوير التى تنفذ به حاليًا، وكذلك يمكن أن يكون فى القلعة وأيضًا القاهرة القديمة وشارع المعز، وقال: "مصر للسياحة وعدت بالدراسة وأنا وعدت بتقديم كافة التسهيلات".

ليس هذا فحسب، بل قال الدكتور العنانى، إنه عرض عليهم استغلال المراكب التابعة لهم، بأن يتم تحريكها حتى ركن فاروق فى حلوان ثم تتوجه إلى المنيل والمانسترلى ومرسى محمد على فى شبرا والقناطر، وأضاف قائلاً: "هذا النوع من النزه الثقافية نفتقد لوجوده فى القاهرة رغم امتلاكنا مؤهلات كثيرة".

وقال وزير السياحة والآثار، إن ميدان التحرير يشهد عملية تطوير كبيرة استعدادًا لحفل موكب نقل المومياوات الملكية، وهى حفلة كبيرة نستعد لها فى 2020، والآن نعمل فى رفع كفاءة البنية التحتية بميدان التحرير، قمنا بالفعل بدهن متحف التحرير وتغيير إضاءته بالكامل، وسنبدأ عملية دهان لعمارات التحرير بالكامل بلون واحد وإضاءتها بنفس إضاءة المتحف، وكذلك مجمع التحرير، وتم إزالة كل اللوحات الإعلانية من الميدان، وسيكون هناك رصيف للمشاة وأماكن للجلوس، فى منتصف الميدان سيكون هناك مسلة هذه المسلة كانت مكسرة ومرمية على الأرض فى صان الحجر، الآن يجرى ترميمها.


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