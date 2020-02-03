"السمات الفنية والمعمارية لقصر البارون" محاضرة تثقيفية لطلبة السياحة والآثار

كتبت آمال رسلان

ينظم متحف قصر المنيل ، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "السمات الفنية والمعمارية لقصر البارون"، ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي والثقافي الذي يقيمة المتحف في اجازة نصف العام الدارسي، لطلبة كليات السياحة والاثار.

وقال ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، إن المحاضرة يلقيها أ. د. جمال عبد الرحيم، أستاذ الفنون الاسلامية بكلية الاثار جامعة القاهرة، عن قصر البارون امبان و السمات الفنية والمعمارية له، بحضور مجموعة من طلاب كليات السياحة و الآثار وكل محبي العمارة والفنون واثار العصر الحديث في مصر.

وتسارع وزارة السياحة والآثار الزمن للانتهاء من أعمال الترميم بقصر البارون بحى مصر الجديدة، تمهيدًا لافتتاحه فبراير الجارى،

وقصر البارون هو قصر تاريخى يقع فى منطقة مصر الجديدة، ويتمتع القصر بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، واستلهم رجل الأعمال فكرة بناء القصر من معبد أنكور واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية.

وصمم القصر المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911م، ويتكون القصر من طابقين، وبدروم، وبرج كبير يتألف من أربعة طوابق، و وقعت مصر وبلجيكا منحة لتطوير قصر البارون بمصر الجديدة بقيمة 16 مليون جنيه، فى حين تشمل تتعدى تكلفة عملية الترميم الكلية الـ100 مليون جنيه.

ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحيه والخرائط، والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة.

كما سيتضمن أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.