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السفير السعودى لدى الخرطوم يؤكد دعم المملكة للسودان

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:10 م
السفير السعودى لدى الخرطوم يؤكد دعم المملكة للسودان رئيس الحكومة السودانية
ا ش ا

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 أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، أن توجه بلاده في الفترة القادمة، سينصب على دعم السودان اقتصاديا، والمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الصديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، مع سفير السعودية لدى الخرطوم.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في موعدها، باعتبارها المحرك لكافة مجالات التعاون المشترك بينهما.. مشيدا بالعلاقات المتطورة بين البلدين.
 
كما عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، الجولة الرابعة عشرة للمباحثات العسكرية السودانية الأردنية، التي تختتم أعمالها الخميس المقبل.
وأكد الفريق أول بحري ركن عبدالله المطري الفرضي المفتش العام السوداني، خلال لقائه مع العميد دكتور ركن عوض محمد الطراونة المفتش العام للجيش العربي الأردني، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في الجولة، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعضدها روابط التاريخ والمصير المشترك.
وأشار إلى أن الزيارة والمباحثات تفتحان الباب واسعا لتوثيق هذه العلاقات خاصة في مجالات التعاون العسكري المثمر بين البلدين والجيشين.
 
من جانبه، أكد الطراونة حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع السودان، في مجالاته المختلفة، داعيا إلى اغتنام كافة الفرص لتعزيزه.
في سياق متصل، أشاد الفريق الركن عبدالله البشير الصادق، نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب، بالتجربة المتميزة للجيش العربي الأردني في مجال التدريب، مثمنا علاقات التعاون المتطورة في هذا المجال بين السودان والأردن.
وأوضح الصادق ،خلال لقائه مع المفتش العام الأردني، أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة وتيرته، بتبادل الخبرات والتجارب وصولا لتحقيق كل الأهداف المنشودة.

 


المملكة العربية السعودية

علي بن حسن جعفر

السودان

الخرطوم

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