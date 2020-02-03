الزراعة : وحدة لرصد ومتابعة البطاطس بعد زيادة المساحات

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة نجلاء بلابل ، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة ، أن الهدف من انشاء وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى ، في البطاطس ، هو متابعة المحصول بعد زيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس.

وأضافت نجلاء بلابل ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن وحدة الرصد تم العمل بها ومن آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، إنخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت بلابل ، تم تطبيق هذه التقنية في أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دوري ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.

ويساهم مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس منذ انشاءه في انتاج واعداد وتصدير بطاطس خالية من المرض، فضلا عن تقديم الخدمات الفنية الضرورية لمنتجي ومصدري محصول البطاطس، ومساعدة منتجي ومصدري البطاطس على التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة، لضمان منتج مصري عالي الجودة وخالي من الامراض، مما يسهل حركة تجارة امنة لمحصول البطاطس .

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتح وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، والتي تعتمد على احدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المنزرعة بالمحصول.

ويعتبر المشروع بما يشمله من معامل مجهزة هو المشروع الوحيد على مستوى العالم العربي، والذي يعمل على تأسيس وصيانة المناطق الخالية من المرض، وفحص كميات تقاوي البطاطس المستوردة للتأكد من خلوها من مرضى العفن البنى والحلقي، كذلك فحص كميات بطاطس التصنيع المستوردة، والإشراف على مراحل انتاج البطاطس بالمناطق الخالية في العروتين الصيفية والشتوية بداية من الزراعة حتى الحصاد.