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الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:11 م
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.. اعرف التفاصيل أمطار خفيفة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، الْيَوْمَ حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وتم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.


مركز التنبؤ

الساحل الشمالى

امطار

وزارة الرى اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

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