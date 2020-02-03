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الرزاز: الحكومة الأردنية ملتزمة بإنجاح مشروع اللامركزية ولا عودة عنه

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:30 م
الرزاز: الحكومة الأردنية ملتزمة بإنجاح مشروع اللامركزية ولا عودة عنه إجتماع رئيس الحكومة الاردنية برؤساء مجالس المحافظات

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أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، التزام الحكومة الكامل بإنجاح مشروع اللامركزية الذى يستند على رؤية وتوجيهات الملك عبدالله الثانى، لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظات.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، شدد رئيس الوزراء، خلال لقائه في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين رؤساء مجالس المحافظات، على أنه لا عودة عن مشروع وتجربة اللامركزية على الاطلاق، مؤكدا أن كل دول العالم اتجهت نحو اللامركزية ضمن أطر واضحة أسهمت في تحقيق المزيد من التنمية.

ولفت الرزاز، خلال اللقاء بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الإدارة المحلية الذي سيضم قانوني البلديات واللامركزية ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أن تجربة اللامركزية واجهت العديد من التحديات والمعيقات التي تحرص الحكومة على تذليلها واستقاء الدروس والعبر منها لغايات تطويرها بما في ذلك القانون والأنظمة والتعليمات التي لم تخدم هذه المسيرة.

وحول الاستثمار في المحافظات، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة لتوجيه واستقطاب الاستثمارات إليها سواء أكانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو الطاقة أو أي قطاع آخر.

وقال: ندرك أن هناك نوعا من التداخل فيما يتعلق بالفكر التنموي لما هو داخل حدود البلدية أو خارجها وهناك أيضا مسؤولية مركزية، مؤكدا الحاجة إلى وجود حيز يتعلق بالاستثمار على مستوى المحافظة يكون من اختصاص مجالس المحافظات.

وفي الجانب المتعلق بالإجراءات، أكد رئيس الوزراء أهمية أن يتمتع مدراء المديريات بالمحافظات بصلاحيات الأمناء العامين في الوزارات، وهو ما سينص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لمساعدة هذه المجالس في إجراء الدراسات الفنية حول المشاريع التي تعمل على تنفيذها.

وأثنى رئيس الوزراء على القيادات الحقيقية التي أفرزتها انتخابات اللامركزية على مستوى المحافظة وقدرتها على العمل العام.

وأضاف مخاطبا رؤساء المجالس "أنتم الرعيل الأول في هذه التجربة وواجهتم التحديات التي نعمل جميعا على حلها وتجويد هذه التجربة".


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