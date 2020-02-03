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الرئيس الأوكرانى: إيران عرضت 80 ألف دولار عن كل ضحية من ضحايا الطائرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:00 ص
الرئيس الأوكرانى: إيران عرضت 80 ألف دولار عن كل ضحية من ضحايا الطائرة فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى
كييف /أ ش أ/

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قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، الأحد، إن إيران عرضت مبلغًا قدره 80 ألف دولار كتعويض مقابل كل ضحية لعائلات ضحايا تحطم الطائرة بالقرب من طهران، مشيرا إلى أن كييف ستسعى للحصول على مبلغ أكبر.

وأوضح زيلينسكى خلال مقابلة - أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - :"عرض الجانب الإيرانى علينا مباشرة 80 ألف دولار لكل عائلة مقابل كل ضحية... وهذا المبلغ صغير للغاية، وسوف نضغط للحصول على مبلغ أكبر."

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج صباح الأربعاء 8 يناير الجارى بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخمينى الدولى بطهران متجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة وهم 167 راكبا من مواطنى إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثورى الإيرانى العميد أمير على حاجى زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت فى أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية جزئية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية بتصعيدها حالة التوتر بالمنطقة وتهديداتها لطهران واغتيالها لقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى اللواء قاسم سليماني.

 


الرئيس الأوكرانى

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

إيران

80 ألف دولار

ضحايا الطائرة

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