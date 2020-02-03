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الجيش السورى يحرر عدة قرى بإدلب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:42 م
الجيش السورى يحرر عدة قرى بإدلب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين قوات الجيش السورى
أ ش أ

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حررت وحدات الجيش السوري ، عملياتها المركزة على تجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ، وتقدمت على محور سراقب بعد أن حررت قرى جوباس وسان وترنبة وقضت على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية ودحرتها من المناطق التي كانت تنتشر فيها على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وحررت قرية ترنبة.

وتخوض وحداث الجيش اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية في قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب اللاذقية بين سراقب وأريحا. وبتحرير وحدات الجيش بلدة ترنبة الواقعة إلى الغرب من مدينة سراقب وتجاوز الطريق الدولي حلب اللاذقية تكون قد قطعت خطوط إمداد الإرهابيين بين مدينتي سراقب وأريحا.

 

 


سوريا

الجيش السورى

الارهاب

سراقب

ادلب

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