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الجارديان: جونسون يحذر بروكسل برفض أى قيود أوروبية فى أى صفقة تجارية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:25 م
الجارديان: جونسون يحذر بروكسل برفض أى قيود أوروبية فى أى صفقة تجارية بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيصدر تحذيرا مباشرا اليوم، الاثنين، بأن بريطانيا سترفض الالتزام الوثيق بالقواعد ورفض اختصاص المحاكم الأوروبية فى أى صفقة تجارية، بينما يسعد قادة الاتحاد الأوروبى لاستقبال خططه بشكل فاتر.
 
وفى خطاب تصاعدى يحدد موقف الحكومة التفاوضى، وسيضع رئيس الوزراء رؤيته للعلاقات المستقبلية مع الكتلة التجارية ورفض قبول قواعد مماثلة على المنافسة، والإنفاق على الرفاهية والمعايير البيئية.
 
وسيقول جونسون إنه لا يوجد حاجة إلى اتفاق تجارة حرة ستشمل قبول القواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبى على سياسة المنافسة والدعم والحماية الاجتماعية والبيئة أو أى شىء مشابه أكثر مما ينبغى أن يلتزم الاتحاد الأوروبى بقبول القواعد البريطانية".
 
وكان جونسون قد ألقى خطابا أمس، الأحد قال فيه إن يرفض استخدام كلمة "بريكست". وأضاف أمام حشد من السفراء ورجال الأعمال إنه لن يذكر حتى اسم الجدل فيما عدا أنه يبدأ بحرف "ب"، إنه، أى بريكست، يتراجع فى الماضى ورائنا.
 
وأثنى جونسون على فضائل التجارة الحرة ووصفها بـ"دبلوماسية الرب"، لكنه حذر من أن التجارة المحررة يتم اختناقها من خلال النهج الحمائى فى التعريفات.
 
وقال جونسون إن سيكون راغبا لقبول ترتيبات التجارة بشكل أقرب لاستراليا، لو لم توافق الكتلة.
 
من جانبه، قال السير إد دافى زعيم الديمقراطيين الأحرار بالإنابة أن جونسون يحاول ببساطة إعادة تقديم سيناريو "الخروج بدون صفقة" وهاجم هذا النهج، وقال إنه هو الخروج بدون صفقة فى كل شىء ما عدا الاسم.

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

بريكست

المفاوضات التجارية

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