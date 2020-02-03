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"التعليم " تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائف قيادية بديوان الوزارة خلال أيام

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:23 م
"التعليم " تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائف قيادية بديوان الوزارة خلال أيام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تبدأ لجنة اختيار القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد مقابلات للمتقدمين على وظائف رئيس قطاع بالمستوى الوظيفى الممتاز ومدير مديرية ورئيس إدارة مركزية خلال الأيام المقبلة.

ويترأس اللجنة حسب القرار الوزارى، الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، ونائبيه الدكتور رضا حجازى ، لشئون المعلمين،  وأحمد ضاهر ، لقطاع التكنولوجيا والمستشار أشرف سيد ، المستشار القانونى للوزير وبعض قيادات الوزارة، حيث تعقد المقابلات لاختيار قيادات من فئة رئيس إدارة مركزية ورؤساء قطاعات ومدير عموم إدارات بالديوان، إضافة إلى مديرة ووكلاء المديريات، حيث من المقرر أن تعقد المقابلات لأكثر من 200 موظف وقيادة، كما أن كل وظيفة مرشح لها 3 قيادات فقط واحد أساسى وإثنين احتياطيين.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال الفترة الماضية عن حاجاتها لشغل وظائف قيادية من المستوى الوظيفى ممتاز ومدير عام والعالمية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط على رأسها بيان أداء حالة وتقارير أداء عن آخر 3 سنوات وأيضا بيان بالإنجازات التى قام بها خلال شغله وظيفة قيادية  وشهادة خبرة وصورة البطاقة و8 صور للمتقدم.

 

وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 4 بتاريخ 8 يناير 2020 ، والذي ينص في مادته الاولى على سحب القرارين الوزاريين رقم 308 و 309 الصادرين بتاريخ 26 نوفمبر 2019 .

 

جدير بالذكر أن القرار 308 لسنة 2019 الذي تقرر سحبه ، كان ينص على أنه يتعين للبت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الإجازات والتقارير السرية الخاصة به، على أن يكون ذلك كله مشفوعا برأي المديرية في الطلب.

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التربية والتعليم

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