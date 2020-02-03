التضامن: دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة اخصائى الخدمة العامة بالإسكندرية

كتب مدحت وهبة

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى دورات تدريبية متخصصة بالإسكندرية، لرفع كفاءة اخصائى الخدمة العامة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات فى إطار محور بناء وتنمية قدرات العنصر البشرى بالوزارة.





وأكدت أميرة أمين مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أهمية الخدمة العامة كاحد أهم الأنشطة التى تدعم الانتماء الوطنى لدى الشباب من خلال تكليفهم فى مجالات تنموية واجتماعية هامة تعمل على تحقيق التنمية المجتمعية، كما توجد الخدمة العامة تفاعل أوسع لدى الشباب نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك من خلال أداء الخدمة العامة يتم تأهيلهم لخوض الحياة العملية وإكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل.







وأضافت أمين، أن الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بإدرات الخدمة العامة، حيث انطلقت فاعليات الدورة الأولى وعلى مدى 3 أيام، واستهدفت تدريب 18اخصائى خدمة عامة على مستوى 9 محافظات، وهى الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان، جنوب سيناء، مطروح، بنى سويف، البحر الأحمر، وتضمن برنامج الدورة التعريف بمفهوم الخدمة العامة فى اطار الاحتياج المجتمعى له قانون الخدمة العامة، واساليب وطرق المتابعة والتقييم وفن إدارة الوقت ومهارات التواصل ونظام التسجيل الإلكترونى لمكلفى الخدمة العامة واليات العمل تحت ضغط واليات التنمية البشرية لمكلفى الخدمة العامة، ومن المقرر أن تنطلق فاعليات الدورة الثانية غدا ولمدة 3 أيام لتدريب 18 اخصائى خدمة عامة على مستوى محافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، دمياط، الغربية، القليوبية، البحيرة، المنوفية.

















وتشمل مجالات الخدمة العامة التكليف بالعديد من المجالات ذات الصبغة التنموية من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية فرصة ، 2 كفاية .











