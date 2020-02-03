التأمين الصحى الشامل: افتتاح أحدث مركز صحة أسرة بالحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة فى بيان أن مركز صحة الأسرة بالحى الإماراتى ببورسعيد أقيم على مساحة قدرها 1250 مترا مربعا ليخدم أكثر من 20 الفًا من سكان الحي الإماراتى والأحياء القريبة منه ويضم عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية وغرفة للأشعة وصيدلية ومعملين مجهزين وفقا لأعلى المعايير والتجهيزات الطبية وملحق به وحدة طوارئ كاملة مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية،وتتوفر الخدمات الصحية على يد فريق طبى مُدرب وفقا لأعلى الممارسات الطبية.

وأشار السبكى إلى أن المركز الطبى اُنشأ وفقا للمعايير الطبية العالمية لتوفير الخدمات لأهالى الحى الإماراتى والأحياء القريبة وتتاح به الخدمات الصحية لمدة 24 ساعة يوميا و7 أيام فى الأسبوع، بالإضافة إلى توفر خدمة سيارة الاسعاف للطوارئ لنقل جميع الحالات من وإلى المركز الصحى أو المستشفيات المحيطة.

وأشار السبكى أن مركز صحة الأسرة بالحى الإماراتى يتميز باحتوائه على خدمات صحية متنوعة من أبرزها: خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، خدمات متابعة الحمل، خدمة النساء والتوليد، وحدة أسنان كاملة ومجهزة بأحدث الآلات الطبية، وخدمات رعاية الطفل وأجهزة اشعة سينية ديجيتال.

ويعد إنشاء مركز صحة الأسرة بالحى الإماراتى جزء من بروتوكول برنامج المشاركة المجتمعية لشركة أيني العالمية للبترول فى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية والمساهمة فى تنمية المجتمع المحلى، حيث قامت شركة إينى الإيطالية وشركائها فى حقل ظهر للغاز الطبيعى بتخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات لخدمة المجتمع ببورسعيد وتنميته.

جدير بالذكر أنه حضر افتتاح حفل المركز الطبى بالحى الإماراتى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية نيابة عن وزيرة الصحة والمهندس طارق الملا وزير البترول واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.