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البرهان يوجه بإقامة جسر جوى عاجل لنقل السودانيين من مدينة ووهان بالصين

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:10 م
البرهان يوجه بإقامة جسر جوى عاجل لنقل السودانيين من مدينة ووهان بالصين عبد الفتاح البرهان
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 وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان بالصين، إلى الخرطوم مباشرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد البرهان - في بيان اليوم الاثنين - على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، وسلطات الطيران المدني، وكافة الأجهزة المختصة.
وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين، بصورة لائقة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، معربا عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة.
 
كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.
وأعرب قمر الدين عن شكره للسفير الصيني، على التعاون المستمر، والدعم الذي تقدمه الصين للسودان في كافة المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الصين في سبيل حماية رعاياها والوافدين إليها من فيروس كورونا المستجد.
 
من جانبه، عبر السفير الصيني عن احترامه لقرار الحكومة السودانية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجلاء المواطنين السودانيين.
وقدم السفير الصيني عرضا لجهود الحكومة الصينية في مكافحة واحتواء فيروس كورونا الجديد، وما إتخذته من إجراءات وآليات للسيطرة على الوباء، موضحا أن بلاده اتخذت مبدأ الشفافية في عرض المعلومات محليا ودوليا، كما دعا إلى عدم تضخيم الوباء.
وأكد حرص بلاده على السيطرة على الوباء والحفاظ على سلامة مواطنيها والوافدين إليها، داعيا إلى التعامل مع الوباء بشكل موضوعي وعقلاني وحيادي وعدم الالتفات إلى ما يشاع في الأوساط الإعلامية.
وبحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكد السفير الصيني رغبة حكومته في تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات، لاسيما في مجال البنى التحتية وتشييد المطارات.

 


عبد الفتاح البرهان

جسر جوي

السودان

ووهان

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