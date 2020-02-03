البرهان يوجه بإقامة جسر جوى عاجل لنقل السودانيين من مدينة ووهان بالصين

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وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان بالصين، إلى الخرطوم مباشرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد البرهان - في بيان اليوم الاثنين - على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، وسلطات الطيران المدني، وكافة الأجهزة المختصة.

وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين، بصورة لائقة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، معربا عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة.