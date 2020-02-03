الإهمال يضرب مركز شباب كفر الجنيدى بطنطا.. شروخ بالسور بعد شهور من تطويره

الغربية – عادل ضرة

يشهد مركز شباب منشأة الجنيدى التابع لإدارة شباب طنطا أول والمشهر برقم 292 لسنة 2002 كارثة تهدد حياة شباب القرية نتيجة حدوث شروخ وتصدعات بسور المركز، والتى قد تؤدى لانهيار السور وحدوث كارثة لأبناء القرية.

ورغم تدخل الأهالى لمديرية الشباب والرياضة وإدارة شباب طنطا أول، لإقامة السور وتنجيل الملعب وقبل مرور عام على إنشاء السور حدثت به شروخ وتصدعات تهدد بانهياره، وتقدم الأهالى ومسئولى مركز الشباب العديد من المذكرات والشكاوى للمسئولين لفتح تحقيق عاجل حول تصدع سور مركز الشباب والتى تهدد بوقوع كارثة فى حالة سقوطه على الشباب المترددين على مركز شباب.

واستغاث أبناء القرية بنواب دائرة مركز طنطا للتدخل لدى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمحاسب احمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لانقاذ شباب القرية خشية سقوط السور فوق رؤوسهم فى أى وقت، خاصة وأن المركز يتردد عليه عدد كبير من شباب القرية، وتقام عليها دورات كرة قدم ومباريات فى الألعاب الفردية.

يقول هانى وهدان من أبناء القرية: إنه تقدموا بطلبات لنواب البرلمان عن دائرة مركز طنطا، من أجل الحصول على اعتمادات مالية لإقامه سور لمركز شباب القرية وتنجيل الملعب للاستفادة منه وإقامة المباريات عليه، وذلك لتفادى تعرض الشباب لإصابات حال السقوط أرضا، مشيرا أنه تم توفير الاعتمادات المالية وتم إنشاء السور وتنجيل الملعب.

وأضاف أن فرحتنا بإقامة سور للمركز لم تكتمل حيث إن السور لم يمر على بنائه عام وحدثت به شقوق وشروخ وتصدعات تُنذر بسقوطه فى أى وقت، فوق رؤوس الشباب، الأمر الذى يكشف مدى إهمال المقاول المنفذ للسور والذى نتج عنه أن السور أصبح خطرا.

من جانبه أكد يسرى الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن الملعب تم استلام بشكل ابتدائى، وتوجد أرض زراعية بجوار الملعب، وأدت مياه الرى إلى حدوث هبوط فى جزء من السور، مشيرا أنه تم إعداد تقرير للمهندس الاستشارى ورفعه لوزارة الشباب والرياضة حول ما تم حيال السور.

وأضاف "الديب" أنه سيتم إلزام الشركة المنفذة بإصلاح السور وإنشاء حائط داعم فى مكان الهبوط لتدعيم سور مركز الشباب لحل مشكلة الهبوط الأرضى، مؤكدا أن المديرية لم تتسلم الملعب من الشركة إلا بعد الانتهاء من إصلاح السور.