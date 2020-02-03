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فى 2019..

الإندبندنت: مصر بالمركز الـ6 عالميا فى الوجهات السياحية الـ20 الأسرع نموا

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:28 م
الإندبندنت: مصر بالمركز الـ6 عالميا فى الوجهات السياحية الـ20 الأسرع نموا السياحة فى مصر
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرحلات الخارجية بلغ عددها 1.5 مليار فى عام 2019، بزيادة 4%عن عام 2018، وفقًا لآخر إحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ورغم أن فرنسا ظلت الدولة الأكثر زيارة مع أكثر من 90 مليون زائر، تليها إسبانيا 83.8 مليون، إلا أن الإحصائيات الأكثر إثارة للاهتمام تتعلق بالدول التى شهدت أعلى قفزة فى أعداد الزائرين على أساس سنوي. واحتلت مصر المرتبة السادسة بين أكثر 20 وجهة سياحية نموا.

 

وأوضحت الصحيفة أن ميانمار جاءت على رأس المجموعة، حيث شهدت زيادة بنسبة 40.2%فى عدد الزوار، تليها بورتوريكو (31.2 فى المائة) وإيران (27.9 فى المائة)، على الرغم من أن طهران من المرجح أن تعانى انخفاضًا فى عام 2020 بالنظر إلى الوضع الحالى البيئة السياسية.

 

كما شهدت اتجاهات أخرى زيادة فى آسيا الوسطى، حيث احتلت أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان المرتبة الأولى بين أسرع 20 وجهة نموًا.

 

وشهدت وجهات الشتاء الشتوية عودة فى العام الماضى، حيث شهدت مصر زيادة بنسبة 21.1%فى أعداد الزوار، وتركيا بنسبة 14% وتونس بنسبة 13.6%.

 

وشهدت منطقة البحر الكاريبى أيضًا عودة بعد تعافيها من الآثار المدمرة لإعصار إيرما فى عام 2017 - ارتفعت بشكل كبير زيارات أنجيلا وسانت مارتن ودومينيكا وجزر فيرجن الأمريكية.

 

وشهدت سريلانكا انخفاضا بنسبة 18%فى أعداد السياح، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الهجمات الإرهابية فى عيد الفصح.

 

وشهدت هونغ كونغ انخفاضًا بنسبة 18.8%بعد الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية.

 

وتراجعت أعداد الزوار فى الولايات المتحدة بنسبة 1.3% فى حين شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 1.7%.

 

وأوضحت أن المنطقة التى شهدت أكبر نمو هى منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبتها 8%؛ أما الأمريكتان فكانتا أقل نسبة فى 2%.


مصر

السياحة فى مصر

الوجهات السياحية الاسرع نموا

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