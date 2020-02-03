الإمارات للفضاء تطلق تحدى "القمر الصناعى" ضمن "هاكاثون الإمارات 2020"

وكالات

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن إطلاق وتنظيم تحدى "القمر الصناعى" وذلك في إطار مشاركتها في "هاكاثون الإمارات 2020 ـ بيانات للسعادة وجودة الحياة"، الذى تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة خلال شهر الإمارات للابتكار.

ووفقا لموقع صحيفة الرؤية الإمارتى، يهدف التحدي إلى تعريف أفراد المجتمع بمراحل بناء وإطلاق الأقمار الصناعية، من خلال تشجيعهم على المشاركة في طرح وتطوير حلول مبتكرة لتطوير الأقمار الصناعية، وذلك من مراحل التصميم الأولية إلى مرحلة الإطلاق نحو المدار.

كما تعتمد فكرة التحدي على تحفيز المشاركين لابتكار طرق وأفكار مميزة يمكن من خلالها تقديم البيانات الخاصة حول القمر الاصطناعي، سواء من خلال تطبيقات أو ألعاب أو حلول تقنية مبتكرة يقدمها المشاركون في التحدي.

وبهذا الصدد قال مدير عام الوكالة المهندس محمد ناصر الأحبابي: «تأتي مشاركتنا في هاكاثون الإمارات، في إطار حرص الوكالة على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارساتها في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الفضاء، وينسجم التحدي مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالقطاع الفضائي، والعمل على تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام».

وأضاف الأحبابي: «شهدت الدورات السابقة لهاكاثون الإمارات تفاعلاً لافتاً من قبل المشاركين، ونتطلع من خلال حضورنا هذا العام إلى المساهمة في تعزيز الكفاءات، ونشر المعرفة والابتكار، واستشراف المستقبل في مجال البيانات، خاصة التي تعنى بمجال الفضاء، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتسابقين وتشجيعهم على خوض تحدي الفضاء الذي قدمته الوكالة».