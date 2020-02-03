الأب المتهم بتعذيب طفلته: "كنت بضربها بسلك كهرباء عشان بتلعب فى الشارع"

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة أحمد ثابت ،تجديد حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته 45 يوما على ذمة التحقيق .

صدر القرار بعضوية المستشارين إيهاب عبد المنعم وأحمد كمال ومحمد أشرف .

واعترف المتهم أمام المستشار أحمد ثابت بارتكابه للواقعة وانه كان يضرب ابنته 8 سنوات بـ "سلك كهربا" وتعدى عليها بالضرب بسبب عنادها وعدم سماع كلامه بعدم اللعب في الشارع .

تلقى اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بوصول طفلة تدعى فاطمة محمد مصطفى 8 سنوات، تسكن مع والدها وزوجته ، مقيمة بدائرة مركز الإسماعيلية لمستشفى أبوخليفة للطوارئ، مصابة بإصابات مختلفة ويدّعي والدها إصابتها في حادث سيارة .

وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، الأب المتهم قام بالاعتداء الوحشي على طفلته يضرب مبرح بعد قيامه بالتنبيه عليها بعدم اللعب خارج المنزل، ولكنها خرجت، وعند عودته وجدها تلهو مع الأطفال أمام المنزل، فقام بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة كابل كهرباء غليظ، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

وتبين من فحص أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى إلى أن الإصابات نتيجة اعتداء بالضرب المبرح باستخدام «أسلاك أو كابل»، إضافة إلى اعتداء باليد. وتوصلت تحريات المباحث ، إلى أن والد الطفلة هو من اعتدى عليها بالضرب خلال لعبها أمام المنزل.

تم ضبط الأب المتهم، و اعترف بارتكابه واقعة الضرب، بحجة أنه لم يستطع السيطرة على أعصابه بعد أن شاهد ابنته تلهو أمام المنزل.

أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية التقرير الطبي الكامل لحالة الطفلة، وتحريات المباحث حول الواقعة.