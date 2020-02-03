سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح مقر مميكن جديد للأحوال المدنية بأحد مولات القاهرة.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:04 م
افتتاح مقر مميكن جديد للأحوال المدنية بأحد مولات القاهرة.. صور جانب من مقر الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص وزارة الداخلية على التوسع فى ماكينة القطاعات الشرطية الخدمية، بما يخدم المواطن، ويخفف العبء عن كاهله، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وامتدادًا لهذا النهج، حرص قطاع الأحوال المدنية على توفير مقر له بأحد الموالات بالقاهرة الكبرى، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأسلوب ممكين، وذلك عقب ظهور عددًا من ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بعدة أماكن جغرافية تسهيلًا على المواطنين.

 

ونفذت وزارة الداخلية منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة مصدرات القطاع على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (50 جنيها) قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية فى سهولة ويسر.

 

وشهدت المرحلة الأولى توفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى بديوان عام قطاع الأحوال المدنية ( بالعباسية ) وميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول") ومطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") ومطار الغردقة (صالة سفر "2"). وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 

 ويمكن للمواطن اتباع عددًا من الخطوات الأساسية لاستخراج شهادات الميلاد فى أقل من 5 دقائق فقط من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة:

 

 

 

1-يقوم المواطن باختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

2- يقوم المواطن بإدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

3- يقوم المواطن بإدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

4- يقوم المواطن بإدخال اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.

5- تقوم الماكينة بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالرقم القومى.

7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

 

ووضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا يحتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش، وتبلغ قيمة استخراج شهادة الميلاد فى أقل من 5 دقائق 50 جنيهًا فقط.

 

افتتاح مقر للأحوال المدنية
افتتاح مقر للأحوال المدنية

 

الأحوال المدنية بمول
الأحوال المدنية بمول

 

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

 

جانب من المقر
جانب من المقر

 


الاحوال المدنية

ماكينة الاحوال المدنية

استخراج اوراق الاحوال المدنية

الاحوال المدنية بمول

الداخلية

عيد الشرطة

شهادات الميلاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

50 جنيها تكلفة الحصول على شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

الجمعة، 31 يناير 2020 01:00 ص

فيديو.. ثورة تطوير بالأحوال المدنية أبرزها ماكينة شهادات الميلاد

الخميس، 30 يناير 2020 07:16 م

فيديو معلوماتى.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد بماكينة الأحوال المدنية؟

الثلاثاء، 28 يناير 2020 10:00 ص

إعرف رسوم استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية

الأحد، 26 يناير 2020 11:57 ص

صور.. افتتاح موقع جديد للأحوال المدنية بمطار القاهرة بمناسبة عيد الشرطة

الأحد، 26 يناير 2020 11:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة