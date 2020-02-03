افتتاح مقر مميكن جديد للأحوال المدنية بأحد مولات القاهرة.. صور

كتب محمود عبد الراضى

تحرص وزارة الداخلية على التوسع فى ماكينة القطاعات الشرطية الخدمية، بما يخدم المواطن، ويخفف العبء عن كاهله، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وامتدادًا لهذا النهج، حرص قطاع الأحوال المدنية على توفير مقر له بأحد الموالات بالقاهرة الكبرى، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأسلوب ممكين، وذلك عقب ظهور عددًا من ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بعدة أماكن جغرافية تسهيلًا على المواطنين.

ونفذت وزارة الداخلية منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة مصدرات القطاع على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (50 جنيها) قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية فى سهولة ويسر.

وشهدت المرحلة الأولى توفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى بديوان عام قطاع الأحوال المدنية ( بالعباسية ) وميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول") ومطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") ومطار الغردقة (صالة سفر "2"). وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

ويمكن للمواطن اتباع عددًا من الخطوات الأساسية لاستخراج شهادات الميلاد فى أقل من 5 دقائق فقط من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة:

1-يقوم المواطن باختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

2- يقوم المواطن بإدخال الرقم القومى كاملًا كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

3- يقوم المواطن بإدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

4- يقوم المواطن بإدخال اسم الأم كاملًا كما هو مدون بشهادة الميلاد.

5- تقوم الماكينة بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

6- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة به أو بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملًا كما مدون بالرقم القومى.

7- تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهًا، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

8- تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

ووضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا يحتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش، وتبلغ قيمة استخراج شهادة الميلاد فى أقل من 5 دقائق 50 جنيهًا فقط.



افتتاح مقر للأحوال المدنية



الأحوال المدنية بمول



الأحوال المدنية