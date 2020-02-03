اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديلات قانونى هدم المبانى وهيئات القطاع العام.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانونى هدم المبانى وهيئات القطاع العام

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى ومشروعات الخدمة الوطنية

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

توقيع بروتوكول لتنفيذ تكليفات الرئيس بطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة

رسميا.. غادة والى تتسلم مهام منصبها الجديد فى الأمم المتحدة

وزيرة الصحة تستقبل العائدين من ووهان الصينية بعد خضوعهم للحجر الصحى.. صور

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام

تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية واحتجاز مشتبه به

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 9 درجات

الأهلى يرفض تقديم شكوى فى "كاف" حفاظا على العلاقات مع الأشقاء بالسودان