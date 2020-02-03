وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تحت أي ظرف من الظروف.

كما أكد البيان، ضرورة الاستمرار في زيادة مختلف أشكال المساعدة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة في العراق، وأن يظل التحالف ملتزماً بالعمل مع الحكومة والشعب العراقي لبناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة مع الاحترام الكامل للسيادة العراقية .. وأضاف " سنواصل الحوار الوثيق مع الحكومة العراقية حول التدابير المناسبة لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية لهزيمة داعش" .

 