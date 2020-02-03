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اطمن على نفسك.. ما أهمية تحليل المخاط فى البول؟

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. ما أهمية تحليل المخاط فى البول؟ المخاط فى البول
كتبت فاطمة خليل

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تحليل المخاط فى البول من التحاليل الهامة التى تساعد فى تحديد وجود كمية كبيرة من المخاط من عدمه، والمخاط عبارة عن مادة كثيفة وغليظة تغلف وترطب أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك الأنف والفم والحنجرة والمسالك البولية، كمية صغيرة من المخاط في البول أمر طبيعي لكن قد تشير الكمية الزائدة إلى التهاب المسالك البولية  أو حالة طبية أخرى، ، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك"، نتعرف على أهمية تحليل المخاط فى البول، بحسب موقع "Medlineplus".

تحليل المخاط فى البول
تحليل المخاط فى البول

 

استخدامات تحليل المخاط فى البول
 

قد يكون المخاط في اختبار البول جزءًا من تحليل البول، قد يشمل تحليل البول فحصًا بصريًا لعينة البول، واختبارات لبعض المواد الكيميائية، وفحص خلايا البول تحت المجهر.

غالبًا ما يكون تحليل البول جزءًا من الفحص الروتيني، قد يطلب طبيبك تحليل المخاط إذا كنت تعاني من أعراض التهاب المسالك البولية، وتشمل هذه:

-الرغبة المتكررة للتبول، ولكن يتم تمرير القليل من البول.

- ألم عند التبول.

-بول غامق أو أحمر.

- رائحة سيئة فى البول.

-ضعف وإعياء.

مخاط البول
تحليل مخاط البول

 

نتائج تحليل المخاط فى البول
 

إذا أظهرت نتائجك كمية صغيرة أو معتدلة من المخاط في البول، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الإفراز الطبيعي، قد تشير كمية كبيرة من المخاط إلى أحد الأمراض التالية:

-التهاب المسالك البولية.

-مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي (الأمراض المنقولة جنسيا).

-حصوات الكلى.

-متلازمة القولون العصبي.

-سرطان المثانة.

إذا كان تحليل البول جزءًا من الفحص الدوري المعتاد، فسيتم اختبار البول لمعرفة مجموعة متنوعة من المواد إلى جانب المخاط، وتشمل هذه خلايا الدم الحمراء والبيضاء والبروتينات ومستويات الأحماض والسكريات، وتركيز الجزيئات في البول.

 


المخاط فى البول

استخدامات تحليل المخاط فى البول

اهمية تحليل المخاط

تحليل البول

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